13檔高股息ETF 績效勝大盤

AI晶片大廠輝達股價自7月下旬面臨劇烈修正，直至8月14日才一反頹勢大漲7％，受指標股走勢疲弱影響，今年來受AI供應鏈趨勢帶動而風生水起的台股，過去一個月也呈現劇烈震盪，總計下跌5.15％，反觀多檔AI概念股台股高股息ETF，市場關注焦點開始回歸企業獲利表現。

14檔台股高股息ETF當中，過去一個月仍有高達13檔打敗加權指數，其中更有凱基優選高股息30、復華富時高息低波、國泰股利精選30等三檔繳出正報酬。

法人表示，近期市場出現些許雜音，主要是輝達晶片（H100）因下游需求太好，供應鏈產能不足而出現缺料狀況，加上上周二美國伺服器大廠Supermicro財測不如預期，AI族群評價出現調整，市場略有震盪；加上美債殖利率走高，對利率敏感度較高的科技股受抑制感覺會更為明顯。

凱基優選高股息30（00915）基金經理人顏良宇認為，AI產業發展長期向上趨勢不變，且全球消費力道仍未見復甦，下半年AI題材仍將是市場投資主軸。未來12個月台股企業獲利已經從復甦轉到擴張，短線盤勢雖然震盪，後勢卻毋須看淡；指數創高後的拉回，反而製造投資人進場布局的好時機。尤其追蹤指數所設計的選股機制，納入低波動排序因子，當市場震盪之際，有效發揮控下檔特性，相較市場上其他高息ETF波動幅度更小，投資效率再升級。

野村e科技基金經理人謝文雄指出，受惠今年AI狂潮，台美兩地AI概念股的股價狂漲，讓人擔憂股價是否已經太貴，但從本益比（PER）來看，美國尖牙股PE的確是位在歷史高位，不過台灣相關次產業PE仍在近五年均值附近，相較之下更具有投資價值。

台灣作為AI伺服器的重要生產基地，無論組成伺服器的AI晶片、ABF載版（以ABF材料做的IC載板）、ODM組裝廠，或是增加運算效能的IP矽智財、HPC高速傳輸、散熱等，都能在台灣找到這些關鍵次產業的指標性公司。