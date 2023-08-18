這檔淨值摔破30 行家曝買債券ETF看1指標

信評機構惠譽月初調降美債3A信評至AA+，讓債券需求疲弱，美債殖利率創高、價格狂跌，近期熱門美債ETF標的00679B（元大美債20年）淨值已經摔破30元關卡，昨（8/17）收29.5429元，讓不少期待債券價格上漲、賺取價差的投資人宛如「做白工」，有網友在PTT上嘆「債券ETF跌到信心全無」，表示他從5、6、7三個月開始配置債券ETF，也不過才升息一次，就波動那麼大，如果9月再升息一次，不是又要跌個10%？引發網友熱議。

近期債券市場殖利率攀升上升，10年期美債殖利率上揚到4.307%，創2007年以來最高；30年期美債殖利率則漲至4.411%的12年新高，殖利率的走高，意味債券價格的下殺，這讓不少早就上車、期待可以賺價差的投資人心在淌血。

以受益人數高達17萬人最多的00679B為例，8月初曾因為投資人看好升息進入末端而一天爆出10萬張交易量，價格攀升至最高31.28元，之後就一路走滑，到今天收盤30.33元，短短七個交易日就跌了3%，淨值更是慘跌至30元以下。

國泰20年美債ETF（00687B）基金經理人江宇騰表示，惠譽降評美債理由較2011年時更為溫和，且美國經濟仍處於復甦期，預計影響較為和緩。回顧過往，降評後美國長天期公債持續走揚，且降評後兩個月有高達2成的漲幅，加上通膨已穩步回落，再升息空間已然不大，此時債券價格回檔反而提供進場布局機會。

滙豐環球高入息債券基金投資組合經理蔣智安也認為，自2011年8月5日標普下調美國公債信評後，美國公債與投資等級債價格均持續上漲，而非投資等級債與新興美元債雖然短線上有所震盪，但6個月後的表現依舊與公債和投資等級債相近。顯示短線上債券市場的修正，投資人可以趁機找尋債券市場的切入點。

對於網友問是否要改配置？網友幾乎一面倒：「如果債券ETF這種波動都無法接受，那定存就好」、「刪掉APP 20年後再看」、「還有錢就繼續左側啊、越跌越買」、「元大公司債ETF爽領5%，跌到6%繼續買」、「文章都寫了持有2年，這才幾個月…」、「你看八大長老買多少，不要那麼怕好嗎？」

到昨天為止，8大官股近十日買超前十名有3檔債券ETF，分別是統一美債20年（00931B）2萬7339張、元大美債20年（00679B）2萬2259張及國泰20年美債（00687B）1萬9022張，總計共6萬8620張。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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