台股ETF 三主題最受寵

根據本月11日最新公布資料，52檔台股ETF受益人變化，無畏台股近期震盪，最新一周增加12萬7,630人，統計今年來增加76萬8,539人，總受益人來到492萬4,697人，近一周受益人增加的台股ETF有42檔，顯示大盤下跌時，投資人仍勇於繼續買進台股ETF，其中又以ESG低碳、高息、科技為主題的ETF相對受青睞。

群益投信表示，台股近期走勢偏弱，但對存股族反而是中長線利多，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠。

群益投信認為，碳稅上路，低碳才能迎來訂單，台廠也積極打造綠色供應鏈，未來成分股中有訂單能獲利的低碳股的台股ETF，更是未來投資大趨勢，善加利用相對應的ETF存股，期望在相對低點有更大的獲利契機。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志認為，高息股的誘因除了穩定領息外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機，且存股不應該僅著重於配息率高低，也要考量企業獲利成長性，如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷認為，ESG投資已成為國內外的重要長期政策，以近期熱門的碳中和為例，商機包括透過綠能如風力、太陽能、氫能來達到減少碳排，像以固碳技術（CCUS）的碳捕捉、利用、封存，也是近年日趨盛行的趨勢；再者為循環資源利用，除了廢棄物處理，有越來越多綠色織品、海廢再生商品問市，商機龐大。

張書廷分析，國外龍頭大廠皆開始朝零碳排目標前進，例如電動車龍頭特斯拉的碳權銷售，已成為重要營收來源，特斯拉碳權銷售預估至明年將成長至27.6億美元，帶動平均季度毛利率提升1.8％；微軟自願性達到碳中和目標，預計將於今年達成負碳排，不僅是自身碳排需控管，並進一步求供應鏈以及整個產品從生產到銷售，都要做到減碳目標。