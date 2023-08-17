觀光復甦 基礎建設喜迎錢潮

過去三年全球旅遊凍結，多國針對機場、鐵公路及港口擴建升級大興土木，迎來今年爆發的旅遊觀光量能。投信法人指出，日本邁向新經濟復甦時代，加上全球旅遊量能報復性湧現，帶動旅客回流與基礎建設等產業成長機會，基建相關個股可望長期受惠。

第一金投信表示，基礎建設相關標的投資資金可望持續成長，與觀光相關的基礎建設相關標的，如公路、高速公路與鐵路、建築與工程，及機場服務等，都在全球基礎建設產業的投資中占有關鍵重要地位。近期科技股漲高後股價回緩、加上油價在6月探底後穩步上揚，有機會扭轉上半年基礎建設、公用事業股價疲弱走勢，下半年能源相關公用事業股價可望受惠能源價格提振。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映認為，考量現階段公用事業、基礎建設等產業估值偏低、後市成長空間相對大，S&P Global統計，公用事業第三季、第四季EPS年成長預估分別可達18.2％及55.6％，從成長力道與目前觀察，未來幾個月是布局防禦類股相對較佳時機。

匯豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷分析，隨疫情及網路設施發展推進，網際網路的依賴性日增，全球政府已體認必須大力投資數位基建，才能保持其自身競爭優勢。新基建項目市場化特色更加明顯，重點將集中於與數位基礎建設的相關服務，像是5G、大數據中心、人工智慧、雲計算及網路安全等都包含在內，預計這些產業都將受益。

凱基實質收息多重資產基金經理人葉菀婷強調，基礎建設類股不僅能受惠利率上升趨勢反轉環境，基礎建設還擁有另一具成長引擎，也就是全球主要工業國，因疫情停擺三年後，都將積極落實擴大財政支出投入基礎建設，可為基礎建設行業挹注大量資金。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容預期，5G為未來全球行動通訊市場帶來全新面貌，且5G的高速、低延遲特性，將為各行各業帶來新變革，也直接驅動全球各大電信公司，迎向第二波5G紅利。