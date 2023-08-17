電動車股飆 全球科技新亮點

大陸三大新能源車之一的小鵬汽車，日前獲福斯汽車入股近5％，帶動股價上揚，也激勵投信電動車主被動商品報酬勁揚。投信法人表示，電動車趨勢明確，投資題材火紅，下半年有機會繼AI主題後，成為下波全球科技投資新亮點，建議投資人鎖定電動車相關商品。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌指出，電動車近來股價表現強勢，全球電動車市場不只美國獨強，全球電動車族群股價飆起來，也不只有特斯拉一家獨霸，大陸新能源車至今表現令全球刮目相看。像小鵬汽車這類大陸新能源車新創企業，目前僅在港股及美股掛牌，兩地市場制度加上交易時間，都使一般投資人較不易參與，如果投資人想掌握像小鵬這類新能源車飆股題材，不妨將投資目光鎖定於國內上市的全球電動車ETF產品上。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，大陸充電樁產業受到需求和政策驅動，需求的爆發來自於電動車銷量的高速成長，民眾對充電設施需求快速增長，充電設施支撐新能源車長期發展基石，加之政府碳達峰碳中和政策目標，政策的支持要求適度超建設充電基礎設施，鼓勵地方推出專項支持政策，使得整體產業進入爆發建設期。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰分析，在永續環保成為目前產業主流下，各國政府大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，電動車是最主要的受惠產業。大陸商務部宣布將6至12月展開為期半年的「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動，有利新能源車銷售，預期滲透率持續提升，帶動相關供應商營運。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷強調，全球電動車銷售量持續成長，連帶相關零組件與建設的發展也隨之可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳。整車組裝、修理與技術服務等亦值得關注。

電動車的興起背後也隱含著用電需求的提升，儲能設備與智慧電網的發展同樣方興未艾，既能強化電力供應穩定性，亦能減少電力浪費，在全球需求看升下，產業長線趨勢看好，更是投資上不容錯過的重點領域。