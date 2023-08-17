美科技型基金 逢低加碼

市場信心不足、觀望情緒較濃厚，全球股市走勢有如過山車。投信法人表示，美股第二季財報陸續公布，整體優於預期的比例走高，其中消費族群、資訊科技及健康醫療成績搶眼，今年來最熱門的AI半導體股輝達將於8月23日公布財報，其表現將是左右大盤的關鍵因素。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平分析，第二季美股財報企業獲利雖然下滑，但仍優於市場過度悲觀的預期；市場預估，穩健的經濟及通膨持續降溫之際，標普企業第二季獲利年減4％，優於先前預估的年減9％，而今年及明年的獲利年增率則分別為1％與5％。

近期第二季財報陸續公布之後，部分個股因未來展望不如預期進而呈現下挫，並且帶動相關類股修正，但這類修正均屬健康循環，儘管當前盤勢仍處修正期，但持續有買盤進駐，意味著市場仍有投資人等著買。

AI族群長線仍樂觀看好，議投資人可在修正期間可採取定期定額或逢低加碼方式介入美國科技型基金。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據統計第二季全球雲計算市場年增31％，雲服務需求表現強勁，第三季北美前五大美系雲服務廠合計資本開支預計約423.35億美元、年增17％，較3月預期上修，AI應用的加速發展牽引明年海外雲雲服務廠資本開支市場預期呈現雙位數上調，海外大廠對雲服務基礎設施的採購需求有望提升並保持較高景氣。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰認為，下半年以來科技股持續走強，防禦與價值類股顯著落後，因總體環境不確性仍高，緊縮貨幣政策的滯後效應可能逐漸浮現，不利景氣敏感度較高的類股表現；但AI熱潮推動下，資金往指標科技股移動的趨勢更加明顯，看好能夠將此趨勢快速變現的科技龍頭權值股。

市場關於硬著陸的論述大幅降低，多數央行進入升息尾聲，使得流動性擔憂下降，而對於不著陸與明年復甦的期待支撐風險性資產表現，並且反應於今年以來快速回升的評價面，隨著下半年Fed暫停升息，科技股在新題材推波助瀾下，漲勢仍可期，建議短線科技利基成長股遇較大回檔可逢低布局。