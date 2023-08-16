股債一把罩 平衡基金9成正報酬

美國聯準會升息循環進入尾聲，市場預期利率將觸頂，但高利率對於全球經濟成長的威脅仍未消除，加大市場波動，有股又有債的平衡投資策略因此交出好績效，據晨星基金統計，目前逾200檔平衡基金或多元資產基金，至10日為止，有9成以上都是正報酬，近15檔基金績效達2成以上，其中多數有布局台股或科技股。

野村鴻利基金經理人姚郁如表示，由於美國就業及製造業ISM數據出現雜音，市場對景氣復甦疑慮再起，股市也因AI題材漲幅已大，美股台股皆出現獲利了解賣壓。但下半年通膨將持續降溫，估計在庫存去化近尾聲，消費者信心回穩情況下，仍樂觀看待美國下半年的復甦。聯準會已在不影響就業數據的情況下使通膨降溫，估計此次升息已至尾聲，今年底至明年有更多的政策工具可助攻景氣回溫。

產業面的AI與電動車雙趨勢明確，PC、手機等消費性電子庫存近尾聲，明年整體產業成長趨勢明確，因此將在近期市場震盪回檔時伺機布局AI Server、HPC、ASIC/IP、Power Supply、散熱等類股，傳產則以綠能、美國消費內需相關類股為布局標的。

第一金中概平衡基金經理人許維哲指出，近期大盤陷入盤整，加上類股輪動表現，更有利於不偏重於純科技、平衡型基金的穩健攻守表現。近期AI股價雖然大幅拉回、釋放獲利賣壓，但市場對AI股的後市需求與投資動能期待度仍高，短期籌碼沈後，AI雲端等產業長線趨勢依然看好。AI概念股沈澱期，提醒留意長線政策受惠族群，包括電網升級、新能源、儲能充電等標的，短線若見拉回，不影響長線持有信心。

群益平衡王基金經理人陳沅易認為，台股下半年可望伴隨利差收窄，貨幣政策轉寬鬆，預期指數短期維持區間整理格局，出口年增率可望第四季轉正，預估台灣整體GDP維持成長趨勢。類股可留意在AI相關半導體&伺服器零組件CCL、滑軌、 AI ODM等，非電可關注生技、內需產業及汽車融資等。