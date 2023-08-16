財報給力 美REITs買點到

美國養老社區、工業、住宅需求熱絡，使得在大部分電子業面業績衰退之際，美國REITs第二季財報逆勢轉佳，財報高達65％優於市場預期。投信法人表示，隨Fed升息進入尾聲，財報陸續公布佳績，美國REITs將迎接第三季多頭行情，美國REITs指數年底上看1,300～1,400，現在正是布局甜蜜點。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，工業物流首季需求熱度不減，整體租金成長與承租率皆維持高峰，第二季工業用地租金平均每平方英尺7.29美元，年漲7.4％，港口市場的租金漲幅保持最高，其中內陸帝國的租金增長17.1％，洛杉磯增長12.8％，紐澤西增長10％，波士頓增長9.7％，橘郡增長9.2％。養老社區入住率第二季上升至85％，新開工量下降6成，庫存下降至4.9％，整體仍處於供不應求狀況，租金成長率第二季持續上升至5.7％，創金融海嘯來新高，需求旺盛。

中長線來看，美國短期通膨雖偏高，但趨勢快速下降，聯準會預測今年底核心PCE將回落至3.3％，明年通膨水準將在2.0％～3.0％，長債將緩步向下，Fed今年內應會停止升息腳步。而在經濟趨緩，貨幣偏向寬鬆的環境下，投資REITs是相對較好的選擇，因為房地產，與股債的相關性較低，將房地產納入現有投資組合中可以分散風險，且在低利率環境中，REITs因具有收益性，吸引力大幅提升。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，從房市基本面來看，在需求再度上揚下，美國成屋供應狀況緊俏，也讓購屋者的目光轉向新建案，新屋市場越趨熱絡，修正先前相對過剩的新屋庫存。短期來看，成屋庫存短缺情況仍存在，也將持續給予新屋庫存消耗動能並支撐新屋房價，房市泡沬化機率大減。再者檢視目前REITs公司還款情況穩定、銀行放貸正常，整體產業利息保障倍數處高位，搭配估值仍屬合理，後續表現不看淡。