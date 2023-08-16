REITs龜速漲 法人：長線可期

今年以來REITs市場雖呈現正報酬，但表現相對落後大盤。法人表示，未來通膨數據若低於預期，美債殖利率與美元反轉向下時，中長線REITs補漲行情可期。

元大全球不動產證券化基金研究團隊指出，美國經濟數據穩健，第二季GDP年增率上揚至2.6％、核心CPI年增出現持續下降趨勢，帶動市場對於經濟前景樂觀的正面情緒，市場同時下調9月聯準會升息機率，加上經濟可能不會陷入衰退的情境下，對利率敏感度高的資產將轉為有利。REITs今年整體獲利維持5％以上成長，平均股利率超過4％，長期投資角度來看，評價上升空間也較值得市場期待。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷認為，即便將高利率環境、較保守的營收增漲預期、全球經濟衰退等可能性納入考量，全球REITs的平均價格仍低於淨資產價值（NAV），即內在價值的19％。觀察歷史經驗，當REITs的估值顯著低於其淨資產價值時，投資者可藉由布局該類股從中獲利，且以上市房地產公司股票價格深具吸引力。

相較於固定收益市場及股票市場，REITs的估值也更合理。據歷史經驗，房地產股票在利率政策緊縮循環接近尾聲時，表現會超越大盤，並在升息循環結束後的12個月，維持持續領先地位。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏分析，美國通膨數據大幅度降溫至3％，市場樂觀預期7月為升息循環的結束，但聯準會官員點陣圖路徑，指向今年終端利率將高於5.5％，即便美國ISM製造業指數由46回升至46.4仍顯低迷，在就業數據持續強勁之下，降息納入選項的機會渺茫，市場可能持續修正過度鴿派的預期，美國10年期公債殖利率震盪升破4％，預期REITs短線仍陷震盪。

從財報與企業訊息觀察，REITs租金並沒有大幅衰退跡象，營運持續穩定，REITs的成長潛力與業績表現，將在利率負面影響正常化後，重新反映在股價上，高通膨時代下的表現還是可期。