日股基金 中長線有看頭

經過一波高漲後，日股近期漲幅收斂。投信法人表示，儘管日本股市走勢有所波動，但企業改革、估值偏低、政策加持等利多因素，支撐日企獲利能力與續漲力道，預估日股這波漲幅僅剛剛開始，建議定期定額布局日本股票基金，中長期都能獲得亮眼的報酬。

瀚亞投資日本動力股票基金經理人Ivailo Dikov指出，日本目前通膨數據上升至40年的高位，散戶投資人也正意識到保護資產價值的重要性；日本政府鼓勵散戶購買股票的新優惠稅制措施將於明年1月生效，將有望帶動更多散戶投入股票市場，將有望帶動日股進一步上漲。

Ivailo Dikov認為，長期投資日股的證據相當充足，儘管日股當前估值不是超級便宜，但仍具一定吸引力，外資也逐漸在投資組合中建立日股持有部位，企業實施庫藏股計畫也將收益率提高至2.5％以上，都有助於散戶重返股市；估計日股下半年動能仍強，任何的修正都是很好的入市機會，建議投資人可採定期定額布局方式參與日股長期行情。

野村投信投資策略部副總張繼文分析，日本央行發布最新短觀調查顯示，日企的信心全面改善，支持央行對於國內經濟正逐步復甦的觀點，儘管日央新政策造成市場波動，但目前經濟情況穩健，通膨壓力已來到41年來的高點4.3％，今年春鬥調薪幅度3.58％也創30年新高，東京證交所治理改革有望繼續激勵本淨比較低企業的投資情緒，日圓貶值有利製造業出口，讓日本企業的海外投資收益放大，帶動內需及觀光經濟，日股長期投資魅力值得期待，逢市場修正都是很好的長期買點。

張繼文建議，依風險承受度投資組合納入正向題材利多的日股，布局主動型日股基金，或以定期定額方式，長期取得參與日本潛力個股的表現機會，有利迎接日股榮景。