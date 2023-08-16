日銀微調YCC 助攻日股向上

日本央行決議讓殖利率曲線控制政策（YCC）更加彈性，並放寬長期利率上限以及上修通膨預測值。投信法人指出，觀察過去日本央行調整YCC政策後，日圓與日股的表現，只要日圓匯價趨於穩定，對於日本股市短線干擾消失，日股仍會恢復向上走勢不變。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，日本央行調整利率政策是一個漸進的過程，先放寬YCC區間、再來是停止購買公債，最後才是結束負利率。在此前貨幣政策都不算是回到正常化，也跟美國利率水準仍有極大差距，因此日圓並無法維持長期升值走勢，當日圓走勢趨於穩定後，日股則可望回歸基本面。

野村日本領先基金經理人朱繼元認為，近期的各項經濟數據包含PMI及日銀短觀皆顯示日本經濟復甦的步調穩健，雖然海外歐美市場經濟相對疲軟，但預期日本國內強勁的需求將能持續帶動日本經濟的復甦。中長期來看，日股結構性轉變的趨勢不變，投資人可於日股短線震盪時逢低進場。

施羅德日本股票投資團隊分析，從股價淨值比來看，歷史上日本的小型企業通常比大型企業的估值更低，因此在東京證交所的改革倡議以及投資人回流日股的參與下，小型股未來改善股價淨值比的空間更大。短期的週期性因素加上長期的結構性變化，為日股帶來令人鼓舞的前景。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊強調，日股今年以來大漲超過20％，但仍未補償過去10年來的冷清市場熱度，日股這波漲幅僅剛剛開始，儘管7月來指數略為回檔，但市場對未來潛在上漲空間仍充滿信心，主要因素來自於當地經濟轉向正循環、企業財務結構重整及股票估值偏低，都有助於買盤挹注，有利逢修正伺機進場布局。

瑞士百達資產管理日本精選策略資深投資經理Sam Perry預期，受惠全球疫情後的通膨環境，日本始終維持寬鬆貨幣政策，讓民間消費和投資信心大幅改善；中美對立促使產業供應鏈移轉，加速企業投資日本需求，尤其日本政府鼓勵廠商回流與就業市場改革，也增加看漲空間。