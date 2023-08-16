升息尾聲 有利股債平衡布局

據最新聯邦利率期貨數據，市場預估這次美國聯準會7月升息後，將是本輪緊縮週期的最後一次升息。投信法人指出，可採股債平衡布局策略，不僅能突破資產配置盲點，更能分散利率變化所帶來的風險，提高投資效率，掌握報酬。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，目前美國投資級公司債指數殖利率來到5.6％，遠高於十年均值3.3％，極具收益吸引力，聯準會停止升息後的公債殖利率下行機率高，若公債殖利率短期上升時將是加碼債市的大好機會，可優先考慮布局美國投資等級債。股市方面，在機會與風險並存的環境下，選股從基本面出發，選擇營運模式較不受景氣循環影響的優質成長股企業為佳。

當經濟成長日益減速，股債平衡投資方式將是中長線投資者的推薦首選，因股債平衡投資策略，受景氣波動的影響性較小，無須刻意「擇時」即能進場布局。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，評估目前整體美國債市較股市更具吸引力，投資級債最差殖利率約5.5％較史坦普500指數盈利率4.5％高出100個基本點，為逾20年來罕見的投資機會，同時也看好股市長期潛在回報，但目前整體風險溢酬水準未足夠反映經濟前景的不確定性，現階段股市投資建議著重高股利股，不僅股利水準較大盤高出一倍，也具備低本益比的優勢。

復華全球平衡基金經理人許育誌分析，升息見頂、利率政策轉向溫和，仍看好下半年股債市表現機會，操作布局上多元布局於資訊科技、非核心消費、金融、工業等具業績題材的產業個股，輔以成熟國家公債控制下檔風險，並兼顧市場趨勢上漲契機。

日盛目標收益組合基金研究團隊強調，在消費端依舊暢旺且房市也出現觸底反彈跡象，可透過組合平衡型基金，達到多元化抗震。藉由配置實現多元化抗震布局策略。