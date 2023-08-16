AI鍍金 台股科技基金勝大盤

ChatGPT造浪、AI狂飆，也激勵台股科技基金今年績效亮麗，短、中、長期報酬率皆大勝台股加權指數。法人表示，AI長線主流地位確立，短線漲多拉回修正反而提供逢低布局良機。

理柏統計近三個月台股科技基金平均報酬率高達17.23％，為加權指數報酬率的1.7倍；以近6個月來看，台股科技基金平均報酬率高達22.7％，為加權指數報酬率6.72％的2.3倍；以近一年來看，台股科技基金平均報酬率高達29.55％，為加權指數報酬率11.35％的1.6倍；以今年以來績效表現來看，台股科技基金平均報酬率高達37.25％，為加權指數報酬率17.66％的1.1倍。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）第一季財報和第二季財測都大幅超越市場的預期，第二季財測亦比分析師預期還要高逾5成，如此樂觀的銷售展望，證明輝達從AI熱潮受益的程度，遠比市場想像的更多。

台股因在5至7月已明顯上漲，8月開始將面臨產業基本面與財報檢驗，預期8月將是震盪整理的格局，但中長線來看，第三季進入美歐電子產品備貨期，法人預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉，2024年獲利可望回雙位數成長，AI產業仍是主要領頭羊，建議利用科技股短線大幅修正時分批布局，或定期定額長線持有台股科技基金。

富蘭克林華美高科技基金經理人陳同力表示，今年上半年台股受到科技股帶動出現不小的漲幅，隨著上半年財報公布及八月又進入美國超級財報周，這波台股包括科技股漲多拉回整理，可以視為良性的調節，看好AI新科技包括半導體、伺服器及EV等趨勢不變，建議投資人不用過於擔心，反而可以趁拉回之際，檢視財報，挑選便宜且具成長性的績優股。

觀察過去近三十年的科技趨勢主流相關概念股，在股價稍作休息時，都是為了走更長遠的路。在AI黃金十年發展初升段，AI相關產業長多格局並未改變，故高科技基金布局聚焦仍在AI伺服器、高速運算與傳輸、工業電腦、半導體IP等相關類股為主，並以汽車零組件、生技醫材等非科技產業為輔。