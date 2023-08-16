大盤後勢仍正向 拉回找買點

美國通膨雖下降但經濟衰退風險不減，大陸重啟後的經濟表現不如預期，投信法人指出，台股企業庫存修正接近尾聲，下半年回補力道轉強，預料走勢仍偏正面，未來往上機會大於往下風險，建議拉回可找買點。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股短線震盪格局，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長的標的，目前市場殖利率均值約在4.2％，以IC設計、被動元件、AI資訊服務、Server供應鏈等為重點。

兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金研究團隊認為，下半年開始反應2024年企業獲利，同時選舉行情起跑，台股表現將相對強勢，預計在大選前台股維持多頭格局，行情有機會再續勢衝刺，若整體經濟不發生系統性風險，台股市場接下來下半年市況將保持樂觀看好。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊分析，近期指數表現空間受限，加以AI相關族群短線乖離過大，市場浮額較多，股價進入修正整理，消費電子終端需求第三季之前不容易有較大的急單或驚喜，AI Server仍為下半年較有機會優於預期的產業。且市場預期AI未來幾年將是年複合增長率達5成的市場商機，引領科技業長期結構性趨勢。

凱基優選高股息30經理人顏良宇強調，這波指數創高後拉回是正常現象，且創造進場布局好買點，雖然台股目前本益比16.7倍觀察，仍居今年以來高位，但未來12個月台股企業獲利已從復甦轉到擴張，EPS年增率預估從-0.41％揚升到0.61％，一旦企業獲利拐點出現，全年EPS年增率預估-23.39％，2024年則是22.72％，台股即將走企業獲利復甦行情，短線盤勢雖然震盪，後續仍不看淡。