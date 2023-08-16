00913配息0.7元 這天前買進可參與

後疫情時代加速許多產業數位轉型，進而推升5G與高效能運算商機，台灣半導體產業持續成為全球注目焦點，競爭力相對優勢。國內唯一晶圓製造ETF—兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金（00913）16日發布第二階段收益分配公告，每單位配息金額0.70元，最後交易日為8/18（星期五），除息交易日為8/21（星期一），收益分配發放日訂為9/12（星期二）。

兆豐投信觀察，近期台股受制於月線反壓，短期大幅上漲可能性較低，加上半導體與AI概念股的劇烈震盪，上半年消費性電子與手機相關應用載具的庫存仍持續調節中，但庫存去化指日可待，台股長期表現還是可期，車用電子、網通應用等產業的晶片仍搶手，庫存水位相對低，龍頭廠商對晶圓代工廠的投片量不減反增。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金追蹤特選臺灣晶圓製造指數，台灣為全球半導體產業之先進製程中心，為凸顯臺灣之晶圓製造優勢，臺灣指數公司依照產業價值鏈資訊平台與上市、上櫃公司產業類別，篩選屬半導體產業鏈的股票，結合公司治理評鑑、市值規模與財務指標作為篩選條件，依自由流通市值選取30檔成分股與配置權重，編製臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數，以表彰具台灣晶圓製造代表性，兼顧公司治理、獲利能力之股票績效表現。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF是台灣唯一晶圓製造ETF之產品，既能掌握100％投資台灣的頂尖科技龍頭企業，亦可抓緊半導體上、中游合計達80％以上的晶圓製造公司，更是市場上少數注重公司治理評鑑的晶圓製造ETF，有助強化指數表現的穩定性，兆豐特選台灣晶圓製造ETF從去年8月1日掛牌成立到今年8月11日為少數維持在發行價格之上的半導體ETF。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF集合眾多獨有的投資特色，適合在市場修正時單筆或分批進場，將台灣市場完整的晶圓製造商機納入投資名單中。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。

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