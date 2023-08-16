小資族力挺被動式基金ETF 這2檔受寵

0050ETF7月定期定額交易戶數突破20萬戶 0056激增1萬戶

證券商承作的定期定額投資金額於7月衝上83.1億元新高，小資族資金持續挺進被動式基金ETF，元大台灣50（0050）7月定期定額交易戶數首度突破20萬戶，達到203,787戶，較6月增加5,634戶，另外元大高股息（0056）7月單月居成長王，躍增逾1萬戶。

國人愛ETF熱情不減，7月定期定額投資戶數前五高分別為元大台灣50達203,787戶、國泰永續高股息187,889戶、元大高股息186,914戶、富邦台50為104,323戶、元大台灣高息低波52,969戶，7月單月各增加5,634戶、7,688戶、10,566戶、3,825戶及5,784戶。

其中，0056元大高股息因單月大增1萬戶以上，因而與00878國泰永續高股息總交戶數再度逼近。00878近來才超越0056，如今0056有急起追回之勢。

台股高股ETF深受小資族喜愛，00919群益台灣精選高息，近幾個月交易戶數及排名都一路往前進，7月上升至8,404戶，單月飆增2,392戶，排名也前進至第12名。

證交所統計，國人最愛的前10檔定期定額投資的ETF分別為：元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息、富邦台50、元大台灣高息低波、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車等。

第11～20名依序為：元大S&P500、群益台灣精選高息、國泰股利精選30、復華富時不動產、富邦NASDAQ、富邦特選高股息30、國泰費城半導體、中信關鍵半導體、中信中國高股息、富邦科技等。