5G概念ETF 高息收、高成長

投資人想領高息，兼享股價飆漲，現在有更好選擇，投信業者推出半導體股票ETF，搭配電信債ETF，組成類5G概念ETF組合餐，除電信債ETF享受全球5G各式應用商機外；第三季啟動布局半導體ETF，又正好趕上半導體景氣循環落底，第三季營運轉趨復甦商機。

台灣ETF規模，總資產突破3兆元，總檔數超過230檔，主題型股債ETF種類更是五花八門。新光投信量化投資部協理袁永騰表示，當ETF成為國人主要理財工具後，隨自主理財風氣興起，投資人自組不同股、債ETF資產配置，成為當前台灣ETF投資的新潮流。在全球電信商兌現5G紅利下，及拜登政府6月宣布，將提撥約420億美元預算，推動全美寬頻網路基礎建設，除為網通基建帶來商機，未來光纖鋪設帶動上網升級，形成5G連網後，與5G概念相關的股債ETF，有機會成為炙手可熱的熱門理財商品。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹強調，人工智慧興起、5G全球連網、甚至國防科技等未來各項領域新興應用，都需要化合物半導體，而半導體為所有資訊科技系統應用的核心，全球化合物半導體的產值，有超過5成來自台灣半導體供應鏈，因此，台灣半導體產業，在未來5G時代也扮演非常關鍵的角色。

群益台灣ESG低碳50 ETF經理人洪祥益指出，在多頭信心加持下，指數仍可望高檔震盪，個股仍有各自表現的機會，台股長線多頭的看法不變，現今國際大廠相繼訂出自身的碳中和目標，未來台廠若想接到更多訂單，企業就必須愈低碳。在這個低碳浪潮正要起步的時刻，擁有台股低碳ETF，就能搶先掌握台股的「碳金商機」。

中國信託小資高價30經理人張圭慧認為，人工智慧新應用助攻，科技浪潮正在推行，預料下半年發酵資金進場做多，第四季科技股風雲再起。