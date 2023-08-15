殖利率超過20年均值 優質債吸睛

市場普遍預期升息循環已進入尾聲，即使信評公司對美國主權、美中小型銀行降評，法人表示，因目前各類債券之殖利率均超過20年歷史均值，所以，全球優質債券無論評價面和收益面皆具吸引。

富蘭克林證券投顧指出，美國於2011年8月主權債信遭標準普爾調降時，也曾引發市場恐慌，但當時資金反而轉向美國公債或高評級債做避險。

如今惠譽信評作相同之舉，剛好伴隨美國財政部擴大發債供給，引發美國長天期公債有較大的拉回。

考量美國公債仍是投資組合中重要的無風險資產，隨著公債殖利率的攀高，以及股市回挫的避險需求，預期應仍可吸引保守型買盤的回流。

瑞士百達認為，未來幾個季度，美國整體經濟將開始感受到升息的影響，儘管這些放緩不會導致經濟衰退，雖然許多企業的獲利狀況獲利一直呈正數，但營收前景開始下滑，獲利率也將走低，這與現金相比微乎其微的額外回報是該投資團隊決定將美國投資級信用債的觀點從增持下調至中性的原因。

相較於成熟市場，反倒是新興市場享有卓越的經濟成長和更具吸引力的價值，因此，仍增持新興市場當地貨幣債券。

富達國際分析，由於目前各類債券均具有較高收益率，加上現今通膨率較去年更低、主要國家央行升息進入尾聲等，現階段是固定收益投資不錯的進場時機，只不過現今選擇債券仍應掌握全球、優質、靈活等三關鍵，從全球跨區域、產業或評級選擇優質債券，無須一定要配置在參考指標，可避開負債累累或陷入困境的發行機構，獲得更好的信評與利率管控。

鑒於美國公債及企業債的長短天期殖利率出現嚴重倒掛，採取橫跨殖利率曲線的全方位布局策略，有助找尋最具投資價值之長短天期債券標的，同時根據市場波動靈活調整配置，更能平衡風險與報酬，透過全球優質債券掌握更佳收益契機。