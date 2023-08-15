升息近尾聲 非投資級債有潛利

美國聯準會7月升息1碼，雖然主席鮑爾強調，仍保留升息選項，但市場更加確定升息政策即將結束。法人認為，包含非投資等級債在內的債券資產，目前具備高息收及低價位兩大優勢，在經濟具韌性、衰退風險低的升息尾聲階段，是極具投資潛力的選擇之一，投資人可進場布局。

安盛美國非投資等級債券基金產品經理廖伯修表示，接近升息循環的尾端，今年上半年股票資產雖然有不錯的表現，但對於擔心股市攀升幅度已過高的投資人，可選擇部分獲利了結，轉入價格仍受到壓抑的債券類資產。以美國非投資級債基金為例，既擁有股市上漲連動性，但波動度遠低於股市，且又有債券的票息收益做為緩衝，應是相對保守的積極選擇。美國非投資等級債券過去每年平均報酬率8.79％，總報酬率8.35％，代表今年美國非投資等級債出現正報酬機率大幅提高。

1999年以來，美國非投資等級債，從未經歷過連續兩年負報酬，在出現負報酬的年份後，隔年的平均報酬率為正24.4％。在負報酬份後，隔年出現兩位數報酬機率高達80％。最差殖利率如當年年底時大於8％，隔年負報酬的情形迄今僅出現過三次，分別是2000年、2002年和2008年。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出，聯準會可望接近升息終點，若停止升息將有助於利率穩定，進一步激勵非投資等級債券表現。自1993年以來，美國五次升息循環，升息終止後三個月、六個月、一年、兩年以及三年，BB級債表現皆勝出B級與CCC級，升息後持有一年報酬率可達14.1％。

美國Fallen Angel指數整體平均信評為BB，過去十年違約率僅0.62％，長期違約率比一般美國非投資等級債低，債息回收達成率較一般美國非投資等級債高，且長期收益率勝出一般美國非投資等級債。