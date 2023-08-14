中美電動車新創崛起 錢景亮

大陸電動車新創車企近來快速崛起，銷售橫掃海外市場，帶動今年上半年出口年增105％。投信法人表示，新能源車成為大陸經濟亮點，建議投資人鎖定「高純度」電動車相關族群布局，同時掌握中美兩大電動車新創車企，下半年股價還有機會繼續創高。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌指出，特斯拉易捕獲市場話題及媒體目光，但大陸成為全球新能源車最大市場，掌握全球電動車新創商機，絕不能只持有特斯拉這家，大陸電動車新創四大品牌的比亞迪、小鵬、蔚來與理想，上半年出口數達80萬台，較去年同期成長105％，使大陸新能源車市場規模，躍居球第一、供給量也高居全球第一，占近6成市占率。

新光投信量化投資部協理袁永騰強調，今年全球電動車銷售量表現亮麗，大陸電動車企更雄心壯志，積極反攻海外市場，預估大陸電動車基本面前景看好，加上美國電動車企業也奮力急追，歐洲車企也不惶多讓，預估全球追逐科技股的資金潮，歷經上半年AI股獲資金大量簇擁下，股價相對漲多，投資吸引力將不如電動車股的後市帶勁。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，大陸充電樁產業受到需求和政策驅動，需求的爆發來自於電動車銷量的高速成長，民眾對充電設施需求快速增長，充電設施支撐新能源車長期發展基石，加之政府碳達峰碳中和政策目標，政策的支持要求適度超建設充電基礎設施，鼓勵地方推出專項支持政策，使得整體產業進入爆發建設期。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰分析，中長線在永續環保成為目前產業主流下，各國政府大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，其中，電動車是最主要的受惠產業。中國商務部宣布將於今年6至12月展開為期半年的「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動，有利新能源車銷售，預期滲透率持續提升，帶動相關供應商營運。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷預期，全球電動車銷售量持續成長，連帶相關零組件與建設的發展也隨之可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳。此外，整車組裝、修理與技術服務等亦值得關注。