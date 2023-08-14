美債降評 醫療保健基金抗震

今年AI帶起的科技浪潮，為美股動能添柴火，反觀較具防禦性的醫療保健類股，儘管財報表現優於預期，但表現相對疲弱。法人指出，近期美債降評帶動市場修正，投資人追求成長之餘，仍應配置具防禦性質的類股，如不受景氣影響的醫療保健產業，目前標普500保健類指數本益比相對大盤低，評價面也具吸引力。

新加坡大華全球保健基金產品經理何彥樟表示，近期國際信評機構惠譽將美國公債信評由最高的AAA下調至AA+，引發股債市震盪。回顧2011年標普全球同樣因美國政府債務上限問題，將美債降評，當時標普保健類股依然表現亮眼，3年漲幅超過100％。

何彥樟分析，美國公債遭降評對於醫療保健類股影響有限，顯示醫療保健產業基本面所建立的防禦特性，足以抵抗總經面的衝擊。儘管醫療保健類股今年以來表現相對落後，然就財報表現觀察，嬌生、安進及聯合健康保險等產業巨頭，近期營收表現多優於分析師預期，迎接傳統醫療產業旺季將至，預期大型製藥、生技與健保公司將有補漲行情。

標普500保健類指數已維持超過十年的營收成長，平均毛利率近3成，基本面穩健，同時預估標普500保健類指數今明年的營收仍有進一步成長空間，且AI的發展亦有利醫療產業的發展。

根據研究公司Deep Pharma Intelligence統計，去年企業投資於AI藥物開發已達到246億美元。知名市場調研公司ReportLinker針對全球醫療保健AI市場最新的年度報告預測，全球醫療保健AI市場規模，將從今年的146億美元，至2028年成長到1,027億美元，年複合增長率為47.6％。顯見AI的突破性發展，將有助於降低新藥開發的時間與成本，在醫療保健領域的應用將持續發酵。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕認為，未來20年AI醫療應用漸普及，從疾病發現、藥物研發、臨床研究、藥品製造、健康監測、醫療行政軟體等，都是未來投資機點。相較大盤，生技醫療產業不僅擁有較穩定的投資報酬，長期亦擁有極大發展潛能。