市場前景轉佳 新興債有潛利

新興市場經濟前景轉佳，法人表示，若未來美元走軟將有利於新興市場資產，國際資金明顯流入新興債，且新興市場貨幣再走強，將使新興市場政府更容易償還以美元計價的債務，可留意新興市場當地貨幣債券投資價值。

瑞士百達資產分析，相較於成熟市場，新興市場享有卓越的經濟成長和更具吸引力的價值，對今明年獲利成長的預測顯示，新興經濟體以每年12％ 的成長率位居榜首，幾乎是成熟經濟體中最強的日本的2倍。且通貨膨脹下降的速度高於成熟國家，這可能會促使各國央行開始降息，特別是在拉丁美洲和新興歐洲。美元走軟有利於新興市場資產，當地貨幣相對走強使新興市場政府更容易償還以美元計價的債務，降低投資者的主權風險。

凱基新興債10+基金經理人郭修誠指出，主要因美債遭降評，導因美國發債量攀高，引發市場擔憂，不過觀察過往歷史經驗，美債在2011年時也曾遭標普降評，當時雖在短期間引發金融市場動盪，但待市場情緒反應過後，指數也重回降評前水準，預期此次降評並不致引發系統性風險。

觀察目前新興市場主權債指數（強勢貨幣）殖利率來到8.3％，相對其他投資等級債的殖利率高。新興市場主權債具備高利差優勢。摩根新興主權債信用利差為410個基點，雖較年初收斂，但10年均值為370個基點，利差仍大幅高於近10年均值，反映出的是新興主權債目前評價面仍便宜，相對仍具價值表現空間。升息循環即將結束、資金回流新興市場，建議鎖定新興市場投資級債券，在高信用品質保障下，可最小化經濟軟著陸下負面衝擊。

富蘭克林證券投顧強調，相較於成熟市場仍處升息尾聲階段，新興市場已經揭開降息序幕，近期智利與巴西央行聯袂降息，便刺激當地債市表現，考量新興國家政府負債多輕於成熟國家，其中尤其以新興亞洲更是優等生，市場震盪之際，可逢低擇優配置一些較高評等的新興亞洲債市。