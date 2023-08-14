非投資級債 近一周資金淨流入

美國7月非農就業人數與最新通膨數據好壞紛雜，市場持續消化相關資訊，美國公債殖利率震盪走高，債市資金流向分歧。據美銀美林最新統計，過去一周包括投資級與非投資級債都是資金淨流入，其中非投資級債資金動能由負轉正、資金情緒改善；新興市場債資金則呈淨流出。

安聯投信表示，美國實質利率雖已來到正值以上，但仍偏緊俏的就業市場與高於目標的通膨，將使聯準會將政策利率維持於高檔一段時間；歐洲通膨或將迫使歐洲央行持續升息，但能源價格的回落也有可能減緩通膨壓力，使歐洲央行緊縮貨幣政策於下半年有望放緩；日本央行為確保經濟與通膨穩定增長，可能維持既有寬鬆貨幣政策；新興市場國家因升息周期早於已開發國家、通膨回落較為明確，故今年貨幣政策反而有放鬆空間。

安聯投信指出，隨主要國家實質利率陸續回到正值之上，後續升息空間有限，利率風險低於去年，可伺機增加並維持債券水位；因通膨降幅低於預期，短時間內降息機率較低，故仍應以收息為主要目標，目前信用債收益高於公債、且基本面仍穩健，建議可聚焦評級較佳的優質信用債，透過息收累積投資報酬率。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克分析，評估目前整體美國債市較股市更具吸引力，投資級債最差殖利率約5.5％較史坦普500指數盈利率4.5％高出100個基本點，為逾20年來罕見的投資機會，同時也看好股市長期潛在回報，但目前整體風險溢酬水準未足夠反映經濟前景的不確定性，現階段股市投資建議著重高股利股，不僅股利水準較大盤高出1倍，也具備低本益比的優勢，目前預估本益比約16倍比大盤的21倍低約25％。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽強調，美國公債是全球最大且最流通的債券市場，且美元仍是全球主要儲備貨幣，各國央行都持有大量的美國公債，預期美債支付利息和到期違約的風險極低，惠譽降評不會對美公債殖利率及美公債做為全球債券市場指標地位產生直接影響。