利多激勵 陸股長線投資看俏

當前大陸上市公司積極回購增持，傳遞對公司內在價值的認可和持續穩定發展的信心，投信法人指出，對活躍資本市場、提振投資者信心具有積極作用。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，大陸穩增長相關政策繼續加碼中，輔以經濟穩定可期，市場有望震盪向上。產業方面，TMT、部分包含白酒在內的消費行業可持續關注。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真分析，7月底大陸中央政治局會議召開後，在擴大內需、促進民間投資、優化調整房地產政策、活躍資本市場等方面，對下半年經濟工作全面部署，本輪政策運用的政策工具更加多元、更為注重政策節奏，因而即使在7月初以來已有多項重要政策陸續落地，市場對活躍大陸資本市場，後續政策的預期仍樂觀。

大陸居民儲蓄率約為32.4％，目前仍保持35％以上，隨著防疫政策優化，生產生活秩序逐步恢複正常，居民就業和收入水準提升，居民預期將發生轉變，前期的超額儲蓄將得以釋放，為消費產業修復提供充足空間，建議擇機布局消費產業。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政認為，隨官方積極釋放政策信號，有利A股指數擺脫震盪行情，下半年穩步上行機率較高，選股邏輯將以未來價值型股票、小型成長股雙主線為主軸。

兆豐中國A股研究團隊強調，整體大陸股票相對較便宜，大陸經濟系統性的好轉及激勵措施，未來成長性值得期待，建議偏好A股市場長線投資的投資人，可採分批或定期定額進場配置。

先機中國基金投資組合經理車強預期，政府高層官員大力支持以消費帶動的復甦，大陸快速成長的中產階級將成為未來經濟發展的引擎。儘管存在諸多挑戰，大陸仍然是唯一一個將在沒有通貨膨脹下，仍然持續實現經濟成長的非同步、反週期的主要經濟體，仍看好大陸股市。