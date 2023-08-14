00929配息入帳！160萬領1萬 網列5缺點

台股在3大法人外資、自營商聯手賣超290億下重挫逾200點，尾盤有買單進場拉抬廣達、緯創、技嘉等AI股，終場集中市場收16393點，成交值3214億元。儘管今天大盤重挫，但高股息ETF仍受青睞，月月配的00929（復華台灣科技優息）成交量超過17萬張，連續第2天超過00878（國泰永續高股息）。

上周自營商創史上賣超最大金額386.08億元，外資同步賣超327.73億元，今聯手續賣，外資3連賣、賣超190.9億元，自營商賣超101億元，投信則買超60.8億元，3大法人賣超231.22億元。終場集中市場下跌207.59點，收16393點。

根據統計，外資今大砍台股ETF，包含00878、00900、00929都各砍3.5萬張、1.3萬張及1.28萬張。

不過存股族似乎越跌越買，3檔高股息ETF成交量擠進集中市場前十名，00929是繼上週五成交量7.3萬張領先00878的6.42萬張後，今天再度領先，以17.1萬張成交量，贏過00878的16.4萬張，分別居集中市場成交量第3大及第4大，至於富邦特選高股息30（00900）今成交量也有11.1萬張，名列第8名。

00929的受益人數直線攀升，到上周為止已達167,517人，比前一周130,132人再增加3.7萬人，其中有1942人擁百張以上；也就是說，有近2000人每月領息已超過1萬元。而00878上周為止受益人數105萬6,299人，較前一周103萬6,095人增加2萬人，其中有超過9,200人擁100張以上。

有網友在臉書社團表示今天已經領到00929第一次息收1.1萬多元，引發不少人羨慕，有網友說「160萬概念領1萬租金，現在也找不到這種套房了!」其他人也紛紛表示「對！而且不用整理房子，也不用面對租不出去的窘境」、「50張以上就有套房房東的感覺了，只要配息穩定」、「80萬買個乾兒子，不乖還可以叫它滾蛋，蠻好的！」

還有網友說，剛領到錢，又要準備17日除息，真的好忙。另有人問00929的缺點為何?網友匡列5大缺點：「張數太少，還得繼續上班」、「沒有日日配」、「1、沒錢買；2、買了有跌的風險；3、跌太多會有心臟病發的風險」、「配息太少，每月的殖利率至少應該10%才像話」。不過也有人認真表示，「缺點是風險等級RR5算高，產業過於集中在科技股，但因為自己大多存金融股，不敢買電子股，剛好這檔分散電子個股，所以敢存。」

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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