2023上半年ETF總費用率PK 這10檔最低！

你目前持有的ETF總費用率是多少呢？投資ETF不可忽略的一大重點，除了管理費和經理費，還有其他內扣費用，會默默從淨值扣掉的隱藏成本。存股達人股海老牛整理了2023上半年ETF總費用率最低的前10名，提供投資人參考。

2023上半年台股ETF總費用率TOP10：

1.富邦公司治理（00692）

2.富邦台50（006208）

3.富邦科技（0052）

4.國泰股利精選30（00701）

5.元大台灣ESG永續（00850）

6.元大台灣50（0050）

7.國泰永續高股息（00878）

8.元大MSCI台灣（006203）

9.國泰台灣5G+（00881）

10.兆豐藍籌30（00690）

股海老牛提醒，總費用率是ETF的內扣成本，並不是交易時付出的手續費、證交稅，按每月從基金淨值中內扣。長期來看，在複利效果的影響下，總費用率將會是影響ETF報酬表現的重要因素之一。股海老牛進一步解析，通常來說，市值型及高股息ETF的費用率偏低（<1%）較有利於長期投資；而主題型或國外型ETF費用率較高（>1%），則建議改採波段投資。

本文獲股海老牛授權轉載， 文章來源：2023上半年台股ETF總費用率