台股高息、投資級債ETF 人氣燒

觀察投信發行ETF在7月的規模變化，規模增加金額前十大的ETF以台股高息ETF、投資級債ETF債最多，顯見高股息產品仍持續受到投資大眾青睞，亦有不少投資人搶進投資級債ETF來布局升息尾聲的債市投資契機，統計前十名當中金額增加百億的三檔都是台股高息ETF，足見高股息ETF基金人氣。

根據統計，7月基金規模增加上百億元的ETF基金有三檔，全部都是台股高息ETF基金，其中國泰永續高股息198.81億元最多，推升整體規模來到2,260.75億元，其次為元大高股息增加121億元，今年首檔月配息的復華台灣科技優息則增加118億元。

接下來規模增加較多的則集中在美債ETF基金，包括元大投資級公司債、元大美債20年與群益投資級金融債等，這三檔單月增加的幅度在44億元至198億元不等。

投信法人表示，近期AI概念股漲多修正、賣壓出籠，使台股大盤出現較明顯跌幅，預期此波修正後市場將關注於分辨AI概念股是否營收有實質受惠，由於AI商機後市仍看好，但短線個股追高風險增加，往往台股主被動基金在此期間更具「賣相」，定期定額與單筆加碼的低接買盤可能增加，因此應不至於會有大量贖回的情況。

投信法人分析，隨著近期台股陷入震盪走勢，同時ETF進入配息旺季，預期台股高息ETF基金追漲抗跌的特性，可望持續吸引資金進駐。另外，由於美國升息進入尾聲，近來投入長天期美債卡位未來降息後的漲升行情的資金也不少，投信業者也將持續追募，預估高息與美債這兩類ETF基金可望成為第三季的主流商品，也可望支撐整體ETF基金規模持續今年成長的態勢。