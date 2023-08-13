台股ETF夯爆 高股息最吸金

統計目前國內規模破兆元的台股ETF基金中，已經有超過一半都是高股息ETF，截至10日止，今年以來高息ETF基金規模再增加近2,000億元，來到5,581億元的高峰，且在整體台股ETF基金規模的占比正式突破5成、達51.75％。

投信法人表示，由於近年存股風潮盛行，加上為退休準備現金流成理財顯學，台股高股息ETF正好滿足投資人存股與配息需求，人氣持續增溫，買氣也因此年年高漲，近五年來整體高息ETF基金規模幾乎年年翻倍成長。

市面上台股高股息ETF產品數量，從2020年的七檔增至今年的13檔，尤其今年高股息ETF受惠AI產業熱潮快速蔓延，推升國內AI概念股飆漲，績效也因此表現勝過市值型ETF基金，加上配息機制不斷進化，從半年配、季配到首檔月配型今年也問世，成為今年人氣最旺的股票ETF基金。

觀察目前13檔高股息ETF基金中，元大高股息、國泰永續高股息兩檔的規模都已經超過2,000億元，國泰股利精選30、富邦特選高股息30規模也都超過300億元，不過相較上述規模較大基金成立時間也較久；去年10月才成立的群益台灣精選高息，及今年6月成立的復華台灣科技優息ETF基金，統計至8月8日止，規模竟分別衝高至139億元與254億元，堪稱今年高股息ETF基金中的黑馬，其中復華台灣科技優息ETF月配息機制不但吸引小資族，近期更是官股買超排行的常客。

投信法人分析，從存股的角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，領息下兼顧成長性，成為最大的投資誘因。

統計顯示，8月共有多達36檔ETF配息，其中11檔預估年化配息率超過6％，且前十名都是台股ETF，年化配息率達雙位數的有富邦特選高股息、永豐優息存股兩檔，配息率分別達17％、12％的表現最佳，同樣也都屬於高息台股ETF基金。