00900配息比預告的多 8/15最後買進日

20萬人小驚喜！00900配息出爐多0.01 單次配息率4.66％

富邦特選高股息30（00900）最新公告收益分配，每單位配息金額0.61元，比先前預告0.6元多出0.01元，不失為小驚喜，以昨天收盤13.08元計算，單次配息率達4.66％，最晚在8/15前買進就可參與本次配息。

00900目前受益人數突破20萬，在台股ETF排行中名列第6，僅次於國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣50、國泰台灣5G+、富邦台50。00900追蹤的特選台灣高股息30指數為一年3次調整，今年7月中已進行第2次指數調整，共調整計27檔，產業配置降低電子股權重，提升金融股占比，並將航運、汽車等調整至鋼鐵、食品及文創等產業。

富邦投信表示，依據追蹤指數的成分股篩選邏輯，此次調整主要是大多數的公司已經公告配發多少股利，於是從成分股中剔除7月前已經配息的股票，納入即將配息的股票，目的是完整參與7月後的除權息旺季，所以此次7月調整90％的成分股，目的就是盡可能領到股利。

今年受惠於AI產業的熱潮快速蔓延，推升國內AI概念股飆漲，高股息ETF漲勢凌厲，截至8/5，特選臺灣高股息30報酬指數漲幅為32.2％，優於加權股價報酬指數的漲幅22.7％。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）