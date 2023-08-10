9大投信定時定額 月金流逾31億

隨著市場逐步墊高，全球行情開始出現震盪，定期定額持續為投資人攤平成本的布局方式，根據投信投顧公會統計，目前38家投信業者每月定期定額扣款金額合計達36.22億元，其中每月定時定額破億元的業者共有九家，這九家業者每月的定時定額金流就高達31.2億元，占整體定期定額資金的86％，顯見受到投資人青睞的基金公司因為基金產品具有特色、長線績效穩健、品牌信賴度高等因素，有大者恆大之趨勢。

目前每月定時定額金額超過億元的業者有保德信、統一、國泰、群益、復華、摩根、安聯、元大、野村，分析這些人氣投信旗下多有台股與海外股票長青基金，而在台股團隊更是投注相當多研究資源，眼見這波台股在AI題材帶動之下來到相對高檔，近期再度出現震盪，透過定時定額分散進場時點，不失為參與台股的好方法。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，台股今年來漲幅近兩成之多，同期台股基金在專業團隊的操盤選股之下，因為洞悉產業趨勢，並配合類股輪動靈活操作，在兼顧大型股與中小型股，以及電子、金融、傳產不同步調的成長機會之下，不少基金繳出大幅打敗大盤的好成績，成為投資人參與台股長線成長的首選。

孫傳恕表示，短線台股將視今晚美國CPI數據以及本月下旬輝達的財報數據表現，至於到年底前的台股走勢，可從企業獲利表現判斷，根據歷史經驗，2014年以來指數年度報酬與獲利年增率相關係數高達86％，每當獲利年增率較前季改善，則指數該季度上漲機率較高，由於今年第三季台股獲利仍為負值，大盤要大幅揚升的機率較低，反而是隨著第四季企業獲利可望恢復正成長，加上第四季向來有旺季行情加持，指數創高機率將大幅提升。

安聯投信台股團隊表示， 雖近期有漲多與美國被降評等因素干擾，但下半年的風格上主要仍為可抵禦景氣變化的大型成長股、受惠AI、電動車和綠能的趨勢以及政策概念為主流，且重點是在檢視相關族群的長期競爭力。從產業基本面來看，雖目前產業仍以短急單來因應不高的能見度，但普遍共識是今年下半年有望優於上半年、營運有望逐季向上。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，AI相關族群從5月以來持續成為市場主流，熱度也沸騰到高點，在個股漲幅都相當大的情況下，面臨獲利回吐的賣壓。但長線仍看好AI商機仍將持續發酵，應用層面逐步擴大，尤其近期包括微軟、Alphabet和Meta，接連於最新一季的財報說明會中，重申續投AI應用服務並積極採購AI伺服器，下半年供應鏈有望進入密集出貨期，AI伺服器的需求成長期才剛開始，回檔可逢低布局貢獻度較高的AI受惠股。