企業基本面好轉 電動車基金續拉風

至上周為止，標普500企業已有421家公布第二季財報，其中335家獲利優於預期，接近80％，為前年第三季以來最佳，而資訊科技、通訊財報優於預期比例更是高達90％、89％。

隨著第二季財報的出爐，近幾周以來市場對未來一年EPS則是持續上修，印證基本面好轉趨勢持續，而在景氣走向復甦的階段，短期情緒波動造成的回檔不需過度擔憂，AI仍為長線趨勢不變，可持續關注軟硬體整合、半導體、雲端、零組件等電動車關鍵產業。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，隨電動車與生成式AI對高速運算需求的大幅提升，新興GPU雲市場因應而生。市場估計至2030年，GPU市場將以每年近3成速度增長，屆時每輛車半導體含量將跳升至1,170美元，是前年的近2倍之多。

日盛團隊指出，今年第二季半導體廠法說會及財務報告陸續發布，預估今年全年車用半導體的銷售額確定能較去年成長，年增率預估達12％以上。根據研究機構預估，未來五年電動車相關半導體需求年複合成長率上看20％至25％。此外，根據IEA預估，今年至後年美國充電樁建置年增率將達40％，而當中在電源供應器占有研發優勢的台廠，因受惠中美關稅壁壘下，相對更具競爭優勢。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰也指出，電動車需求持續熱絡，電動車龍頭特斯拉第二季Model S、X交付共1萬9,225 輛，成長19％，Model 3、Y交付44萬6,915 輛，大幅成長87％，表現亮眼。

此外，大陸電動車大廠也傳佳績，理想汽車第二季營收達到286.5億元，較去年同期激增2.28倍，同期向用戶交付新車8萬6,533輛，亦較去年同期大增2倍，營收和交付量均創新高，理想汽車已經連續三個季度實現盈利，是繼比亞迪和特斯拉之後，第三家能夠連續保持季度盈利的新能源汽車企業。在電動車大廠高度成長的激勵下，電動車相關基金後市持續看俏。