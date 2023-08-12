國民ETF變身飆股 股債配置正是時機？！

受惠於AI熱潮追捧，讓許多原本以定期領息為主的高股息ETF搖身一變成為波段漲幅超過20%的飆股，存股族意外受惠。如號稱國民ETF的國泰永續高股息ETF(00878)今年走勢就相當強勁，在AI概念成分股上漲帶動下，七月股價持續上攻至歷史新高，亮麗表現讓不少原先打算長期存股的投資人動搖，紛紛考慮是否該逢高獲利了結。

觀察00878追蹤的指數「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，截至2023/7/28，近三年指數含息報酬指數達85.4%，勝過大盤總報酬59.5%(2020/7/20~2023/7/28 )。 而該檔ETF受益人數近103萬人，規模超過新台幣2,200億元，其股價自7/11突破歷史前高19.75元後一路上攻，7/28收盤價來到歷史新高22.45元。

綜觀AI產業前景，儘管目前對於整體電子業的營收貢獻占比不高，但本季台積電法說對AI前景釋出正面看法，加上預估今年AI伺服器出貨量年增率可達38.4%，多檔AI伺服器概念股，如緯創、廣達、光寶科、英業達等，AI需求爆發，隨著明年景氣可望好轉，在投資人搶先布局的FOMO情緒(Fear of missing out，錯失恐懼症)帶動下，塑造了本次的AI概念行情。

惠譽降美國評等 意外帶動債券買氣?!

上週信評機構惠譽(Fitch)於8/2以未來三年財政預計惡化以及政府負債增加為由，將美國長期外幣發行人違約評等從最高級別AAA調降至AA+，如此的重磅消息直接讓投資人聯想到2011年的降評股災事件。相比於2011年標普降評的事件，本次惠譽降評所帶來的市場衝擊程度明顯較小，僅亞洲市場與債券市場出現短暫的反應，台股適逢AI族群遭到大幅調節賣壓，加權指數與台指期貨單日重挫逾三百點，但隨著市場情緒消化後，並未再進一步殺低。

而債券市場反應更是冷淡，投資人並不認為本次的降評將帶來美債前景的重大改變，因為儘管美債受到降評，但市場上並無可替代美債的商品，反而激起市場逢低買進的意願，連帶的殖利率較高的投資級公司債也受到市場資金青睞，台股的長天期公司債ETF更是直接受到外資追捧，帶動短線跌深後的買盤進駐。

投資人認為，美國升息循環已到尾聲，若後續啟動降息循環，有利於長天期債券價格的反彈。儘管何時開始降息仍未可知，但較為積極的投資人已開始布局債券市場。

高利率環境充滿挑戰 股債配置打造核心資產

七月份美聯儲利率決議升息一碼，將基準利率提升至5.25%~5.5%的水平，目前市場認為七月的升息很有可能是今年最後一次或倒數第二次的升息，同時美國經濟前景實現軟著陸的機會越來越大，配合明年台灣和美國的大選在即，股市在熱錢簇擁之下已經收復了大部分2022年激進升息的跌幅，已來到相對高檔。

另一方面，去年同樣慘兮兮的債券市場今年仍位於相對低檔，讓不少投資人想要調節已經有巨大獲利的股票市場，轉進仍位於低檔的債券市場。筆者認為，債券市場要贏來反彈，必須印證市場認為很快將迎來降息的假設，此時進場未必會是最低點，若以操作價差為主要目的，並不適合。

相反的，若是打算以股債配置的策略建構自己的核心資產，那麼此時的債券市場確實擁有相對高的利率回報，投資人不妨可以中長期投資的角度，趁著本次升息循環，使得債券殖利率來到近二十年的相對高檔，著手布局自己的被動收入核心資產。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1198期 盧昱衡）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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