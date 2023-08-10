AI害慘高息ETF？法人點名這類型被低估

美國聯準會（Fed）升息近尾聲， 帶動全球股市走揚，外資更願意持有風險性資產，資金重新回流包括台灣在內的新興市場，投資人應可持續期待高息股資金浪潮帶來的績效紅利，且選擇高股息ETF分散風險，人氣不墜！不過近期高息ETF面臨AI概念股拉回，績效紛紛回落。

AI概念股漲多回檔，AI題材成分股比重較高的高股息ETF普遍遭減碼，近一周僅凱基優選高股息30（00915）、元大高息低波（00713）維持正報酬；法人認為， 以元大高股息（0056）來說，股價已率先大盤創下歷史新高，以元大台灣50為 首的市值型，因今年來漲幅相對小，而被視為有補漲潛力。

統計近五年台股大盤除提供平均每年約3.8％殖利率 ，同期間指數也上漲57.9％，因此，可有股息收益的高息ETF和可參與價格成長的市值型ETF成為存股族最愛。

初代市值型ETF包括元大台灣50（0050）、元大中型100（0051）、富邦台50（006208）等，第二代ETF開始加入ESG概念，包括富邦公司治理（00692）、富邦台灣中小（00733）、元大台灣ESG永續（00850）等。

第三代ETF更新增更多篩選因子，例如限制單一個股不得超過30％等，包括永豐台灣ESG（00888）、FT台灣Smart（00905）、中信台灣智慧50（00912）、兆豐龍頭等權重（00921）、群益台灣ESG低碳（00923）、國泰台灣領袖50（00922）等。

※免責聲明：文中所提之ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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