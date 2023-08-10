8月「除息」ETF績效王 最後上車日曝

8月除息ETF「績效王」出爐 今年以來賺近40％ 最後上車日曝光

永續投資夯，今年第2季在亞洲（不含大陸、日本）地區，永續基金則約有1.72億美元淨流入，其中，台灣的永續型基金最「吸金」，有約3.07億美元的資金流入。根據投信投顧公會資料顯示，截至6月底，國泰永續高股息ETF基金規模達新台幣2,063億元，是國內規模最大的ESG主題基金。

法人觀察，隨著8月16除息日將近，國泰永續高股息ETF本次預估配息金額達0.35元、年化配息率衝6.48％，來到歷史新高，由於投資人只要在8月15日前買進就可參與配息，近一周該ETF持續吸引投資人回流，上周受益人數增加1.4萬人。

整體檢視下，國泰永續高股息ETF今年以來含息表現來到39.5％，堪稱8月除息ETF中的「績效王」，而短期1個月、3個月的表現，也都位居8月即將除息的ETF之首，不僅配息水準穩健外，報酬表現也令投資人相當滿意，故總受益人數來到103.6萬人，逼近上市以來新高，為國內唯一超過百萬投資人的ETF。

國泰投信指出，隨著淨零排放成為全球共識，臺灣碳權交易所也在8月7日成立，於高雄軟體園區掛牌上路，是台灣邁向低碳經濟的重要里程碑，也讓台灣企業推動ESG迫在眉睫，帶動ESG投資成為顯學。從國際資金的流向即可見端倪，根據晨星最新報告，今年第2季全球永續基金有近180億美元淨流入，相較於全球基金市場流出超過370億美元，可見永續基金更受到投資人青睞。

國泰投信ETF研究團隊分析，國泰永續高股息ETF發行3年，締造許多新里程碑，同時也改寫台灣高股息生態系：

一、首檔ESG+高股息ETF，其核心投資理念，並不是單純僅進行高殖利率的要求，而是還包含了對ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等等的條件，所以其選股的屬性，基本上都是平穩營運、永續經營的公司，訴求提供投資人長期安全的持股，及較小的波動度；二、首檔季配息台股ETF，並納入收益平準金，打造穩健現金流，成為許多投資人的存股首選，締造定期定額戶數連續上漲100周的成績。

綜觀8月即將除息的股票型ETF中，不乏有超高配息率的產品，讓許多投資人趨之若鶩。但法人也提醒，投資人勿因追逐高配息率，而忽略了ETF整體投資組合的體質與基本面。因為配息型ETF過高的換股周轉率、總費用率、或持股產業不夠分散等，都可能造成ETF淨值減少或波動加大。

除了配息之外，一檔ETF投資邏輯與過去表現，投資人也要一併列入參考，畢竟取得配息之後，ETF的長期走勢也要能走向逐步填息，才是真正能為投資人將「配息率」轉換為「報酬率」。