俄烏糧食危機 點燃永續飲食商機

俄羅斯7月17日宣布停止參與「黑海穀物協議」，即不允許烏克蘭從黑海海港出口穀物，協議破裂造成全球糧食價格上漲。瑞士百達資產管理永續飲食策略投資團隊表示，俄烏之間引發的糧食危機惡化了全球糧食供應鏈，如今迫切需要從農場到餐桌的糧食安全解決方案，替永續飲食策略帶來成長動能。

百達永續飲食策略投資團隊認為，缺糧議題不只是短期問題，農業消耗了70％的淡水量，以及40％的可耕地。到2050年，全球農業產量要增加50％才能應對不斷成長人口的需求，但可以增加的耕地與自然資源有限。

因此像是農業機具龍頭廠商強鹿（Deere），屬於精準農業類型的公司，就有助於解決這類問題。該公司目標是在2030年將氮和農藥的利用效率提高20％，並通過智慧科技減少15％的二氧化碳排放。歐盟與美國政府也在政策上支持，推廣農業科技發展。

瑞士百達資產管理永續飲食策略投資團隊指出，百達永續飲食基金聚焦在能夠改善健康與成長所需食品的永續性，如：養樂多（Yakult），主力製造軟性飲料、發酵乳產品；蒙牛集團（Mengniu Dairy），以牛奶、奶粉等乳製品在中國生產分銷。百達投顧表示，該基金由於投資主題以「食品」、「食物處理」、「農業科技」為範疇，看好人類追求健康與環境永續的潛力，追求永續發展。

安聯全球農金趨勢基金經理人林孟洼表示，農金主題可關注永續農業發展、食品供應鏈以及營養與健康產業。零售業者透過電子商務銷售產品的趨勢明顯，尤其是在新冠疫情期間。食品運輸需要良好保存機制，維持農產品與食品的新鮮，並避免損壞，相關需求近年來逐漸增加；此外在營養與健康產業方面，以植物為基底的食品需求成長，且消費者要求安全、健康和控制體重等需求推升相關求的成長。