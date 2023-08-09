高端化 精選品牌基金續衝

股市近日遭遇逆風波動加大，但路威酩軒集團（LVMH）等奢侈品企業最新一季財報依然展現強勁基本面，呈現穩健的營收成長和極佳的利潤率，且由於全球高端化趨勢愈來愈明顯，精選品牌基金績效在震盪中持續向前衝。

野村全球品牌基金經理人呂丹嵐表示，近日股市轉趨震盪，但美國經濟保持韌性，陷入衰退機率降低，加上AI發展與商業化持續超出預期，股市前景樂觀看待，持股水位採偏高的配置。目前能見度相對較高的股票如AI相關、軟體與醫藥以及負面消息已經反映很多且評價較低的股票，例如部分選擇性消費，均為看好的方向，現今會優先布局能有高現金流、高ROIC的高品質股票。

瑞士百達資產管理精選品牌策略資深產品經理Gillian Diesen表示，百達-精選品牌整體持股第二季財報表現不像煙火一飛衝天，但仍然值得慶祝。預期後續將迎來不同階段的復甦：第一階段是高端消費者回歸，第二階段是國際旅遊業和零售業恢復，第三階段是改善庫存、供應鏈和大眾消費者信心。

奢侈品牌今年在亞洲擁有優異的銷售數據，使得主要在歐洲上市、但擁有全球銷售的品牌前景樂觀。亞洲加速發展，歐洲當地需求旺盛，旅遊重新迎向旺季，國際航空運輸協會（IATA）預計，亞太地區 2023年夏季旅遊旺季的活動出現最高增幅，將可以在下一季反映在業績表現。

富達基金經理人同樣看好那些擁有強大品牌、擁有消費者護城河的企業，因為這些知名品牌具有卓越定價能力、創新和智慧財產權，這些知名品牌不限於消費領域。

富達基金經理人認為，知名品牌管理團隊的質量及其往績效非常重要，因為其具有明確的品牌願景和連貫的執行力，使其具有「可持續投資」。新冠疫情（Covie-19）危機導致消費者的日常活動轉向線上平台（電子商務等），而且民眾對健康和健身的意識增強，另外，對可持續發展的關注度增強，並加速了高端化趨勢。