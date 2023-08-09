降息延後 金價盤整期恐拉長

今年上半年全球央行淨購金創下同期新高，成為支撐黃金價格的主要因素。法人表示，預期在地緣政治風險增，為分散儲備資產、抵禦各國債台高築，各國下半年仍會持續購買黃金，有機會讓金價逐季呈現小碎步上揚，只不過，若降息時點延後，恐使金價盤整期拉長。

根據8月1日世界黃金協會發布最新《全球黃金需求趨勢》報告指出，2023年上半年美元金價漲幅超過5％，表現優於美國國債。新加坡大華黃金及綜合基金產品經理何彥樟表示，儘管近期受惠譽下調的美國主權債信評等影響使美債殖利率再度走高，再加上美元指數上漲，使黃金進入短線震盪。但近期美國又傳出銀行倒閉以及科技類股漲多後面臨財報季的考驗，金融市場透出詭譎氣氛，預計全球股債波動加劇。

期元大S&P黃金ETF研究團隊表示，美國財政部大幅調高第三季舉債額度以及惠譽調降美國信評至AA+，帶動美債殖利率大幅彈升，10年債殖利率4.18％是2022年11月8日以來新高，由於黃金無法孳息，殖利率上升將提高持有黃金機會成本，讓短期金價走低。

何彥樟指出，黃金作為避險資產，除了持有實體黃金外，透過基金持有黃金類股與其相關股票可以有效分散投資組合，特別是因應通膨環境和地緣政治的不確定因素，黃金也可望受惠未來聯準會升息頂點後的弱勢美元環境。

富蘭克林證券投顧則表示，經濟增長放緩支持市場對黃金的投資需求，而投資者需求的復甦將是金價重返漲勢的關鍵之一。富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德（Steve Land）認為，儘管美國經濟增長在2023年上半年相對有彈性，聯準會貨幣政策的影響需要時間才能在更廣泛的經濟中感受到，投資者需求只要有小幅增加，便足以顯著推高金價。

只不過，就短期來看，金價仍會呈現整理格局。期元大S&P黃金ETF研究團隊表示，就點陣圖顯示，聯準會官員認為明後年才會啟動降息循環，統計自2001年至2020年的降息循環，啟動降息後6個月，標普高盛黃金ER指數平均上漲15.17％，表現亮眼。因為經濟數據持續保持穩健，市場對於啟動降息時間的預期逐漸向後調整，由今年第四季已遞延至明年3或5月，降息時間延後恐將使金價盤整期拉長。