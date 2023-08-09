印股4利多護體 長線有甜頭

印度今年股價表現氣勢如虹，連續五年度（2019～2023年）呈正報酬。印股凌厲走勢有基本面支撐，即擁有大量人口紅利、經濟動能強勁、與全球股市關係度不高、經常帳赤字改善等四大利基，後市續航力十足。

投信法人建議可長期投資印度股市，一來利用其與全球低相關係數分散風險，二來可參與長線經濟高速成長行情。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，就人口紅利分析，根據統計，世界上25歲以下的人口，有1／5來自印度，此外，47％的印度人年齡在25歲以下，在人口年輕化優勢下，將帶動印度長線的經濟及消費成長力道。

以IMF公布的全球購買力平價（PPP）數據，印度是世界第三大經濟體，以美元作為貨幣單位的GDP計算，印度是世界第五大經濟體。在經濟成長動能方面，IMF最新經濟展望報告中，預估印度今、明年GDP成長率分別為5.9％、6.3％，長期經濟展望仍佳，另高盛預估，印度股市2023、2024 年EPS成長率分別可達18％、17％，其中非必需消費受惠內需復甦，今年預估年增率達64％。

黃俊晏表示，就相關係數分析，印度經濟因以內需消費及固定資本形成為主，印度股市走勢與國際股市連動度較低，統計過去10年間週報酬數據，印度股市與 MSCI全球指數相關係數為0.668，以2022年為例，主要國家股市多數呈現下跌、MSCI India指數逆勢上漲1.57％，因此將印度股市納入配置有助於分散風險。在經常帳赤字方面，因油價及其他原物料下跌、印度服務類出口回升、境外旅客復甦等因素，經常帳赤字將較2022年大幅改善，有助印度盧比止穩。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑指出，印度政府日前宣布開始限制未取得執照的廠商，不得進口PC、筆電和平板，即想把PC相關製造移到印度生產，先前是用PLI（Production Linked Incentives）的方式，現在則是限制進口，相信廠商應會加速在印度設廠布局。