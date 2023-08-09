墜落天使債 進場正逢時

投信法人指出，美國升息近尾聲，一旦貨幣政策進入暫停升息階段，有利非投資等級債券的表現。其中，就墜落天使（Fallen Angel）債券而言，企業盈餘下滑、降評活動增加，預計今年Fallen Angel債券金額上修至500～600億美元，投資的機會增多。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出，整體而言，現在是投資美國Fallen Angel債券最佳時機點。一是經濟放緩，債券收益能見度較高；二是殖利率來到高點：經驗顯示，於暫停升息期間投資非投資等債券的報酬率可期；三、市場不確定性猶存，債券波動度較低：過去近20年，美國非投資等級債券波動度約為S&P 500的一半，美國非投資等級債券相較美股更能穩健參與市場機會。

野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻表示，Fallen Angel非投資等級債企業基本面健全，債券發行人包含許多領導品牌企業，企業財務槓桿低，償債能力佳，具有一定實力，信評大多維持在BB等級以上，債券違約率明顯較低，使得債券回升票面價格機率較大，近幾年Fallen Angel債券升評至投資等級明日之星（Rising Star）的時間縮短，價格將再添上漲動能。

郭臻臻指出，建議聚焦鎖定高品質非投資等級債券的Fallen Angel債，獲取潛在殖利率與總回報機會的投資優勢，迎接未來成長契機。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，目前亞洲企業信用基本面仍穩健，加上今、明兩年經濟或會重回成長，今年以來亞洲債市的違約狀況均已顯著好轉。

安盛美國非投資等級債券基金產品經理廖伯修表示，對於擔心股市攀升幅度已過高的投資人，可選擇部分獲利了結，轉入價格仍受到壓抑的債券類資產，以美國非投資級債基金為例，既擁有股市上漲連動性，但波動度遠低於股市，且又有債券的票息收益做為緩衝，是「相對保守的積極選擇」。

廖伯修指出，美國非投資等級債券過去每年（1987至2022年）的平均報酬率，收益報酬率是8.79％，總報酬率是8.35％。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，非投資級債則是雖負債比略升但仍在次貸風暴以來相對低位、覆蓋比也在歷史高位，企業財務基本面仍屬穩健，但其中則以較高評級的BB、B級基本面明顯較佳。