市場率先降息 新興債漲相佳

美國聯準會（Fed）7月暫停升息，下半年大陸有機會再次調降存款準備金率（RRR）或中期借貸便利（MLF）；拉美通膨下降，多數拉美國家也開始降息，預期年底巴西降息1％、哥倫比亞降息1.5％、智利降息3％、祕魯降息1.75％。台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，新興市場較已開發國家提前進入降息循環，有望激勵新興市場債後市行情，目前收益率仍處十多年來的高位，適合投資人進行布局鎖定高利率。

尹晟龢指出，美國家庭的超額儲蓄與AI熱潮下的企業投資，推遲美國經濟衰退的發生時間，第三季出現衰退的機率在下降。並預期隨著通膨快速放緩，Fed在7月升息之後，到年底前可望維持利率不變，並預期到明年3月開始降息。一旦Fed明確暗示暫停升息，甚至開始討論降息條件，皆會有利於債市的多頭表現。

尹晟龢指出，新興市場企業的財務營運持續保守，整體淨槓桿率降至1.1倍，續創近年新低，其中拉美企業的淨槓桿率降至1.5倍，更是從2020年的2.5倍明顯改善。淨槓桿率持續下降且維持低位，讓新興企業更能應對高利率環境，整體新興企業的短債覆蓋率也維持在1.3倍的安全穩健水平，也是近年高位。整體而言，新興市場企業基本面處於近十年多來最強勁的水平，且新興市場企業近幾年的保守穩健的營運，專注於負債管理與改善資產負債表，將支撐新興市場企業撐過這波貨幣緊縮時期。

尹晟龢表示，新興企業持續去槓桿導致債券存量下跌，對債券價格可能會產生技術性支撐，因此整體而言，偏好高信用品質與高流動性的標的。操作上，偏好基本面穩健的亞洲企業債與主權債，但中國房地產仍維持減持建議。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，亞洲通膨降溫且部分國家已暫停升息、IMF通過巴基斯坦救助計畫，加上中共政治局會議表示將具體作出適時調整房地產政策及活躍資本市場等宣示，大力提振市場信心，惟大陸經濟數據表現不佳、使得亞洲非投資等級債券指數近期承壓。當前亞洲非投資等級債殖利率與信用利差仍居相對高位、亞洲經濟成長及企業獲利相對穩定，預計將持續吸引資金回流，亞洲非投資等級債券市場未來表現仍可期待。