無畏美債降評風暴 陸股抗跌

美債突遭惠譽降評，市場信心陡降之下，VIX指數大漲逾15％至五個月高位，全球金融市場震盪，觀察近一周全球股市表現，在全盤皆墨下，陸股表現相對最抗跌。市場法人指出，大陸新經濟、政策主導行業，受惠大陸融資解放政策，深中小100指數運行走勢轉為動能趨動，投資人可順勢而行，把握投資契機。

下半年較看好的是新科技領域，深中小企業100指數為主要代表，產業聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和和數位服務等，其成分股涵蓋大陸關鍵科技趨勢的龍頭企業，適合做投資陸股大趨勢的工具。

群益深証中小100ETF（00643）經理人張菁惠表示，7月政治局會議後，市場預計未來幾個月中國政府將陸續推出財政政策、貨幣政策、房企改革及關鍵產業支持的政策，市場預期貨幣寬鬆政策較可能的時間點在9月的貨幣政策會議，財政政策則可能落在10～11月的第二十屆三中全會宣布當隨著刺激政策的落實，經濟數據轉好，市場情緒改善，陸股有利的評價，有望迎來金九銀十行情。

類股方面，預期像是服務、消費這類景氣復甦的受惠股外，政府關鍵重點產業，如新能源供應鏈、新基礎設施、科創小巨人和高端製造業，將更有優於指數和其他類股表現的可能。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，大陸經濟目前仍以服務業撐場，官方7月製造業PMI小幅上升至49.3，較前月高0.3個百分點，然仍連續四個月處於50以下萎縮區間，另外，7月財新製造業採購經理人指數PMI，比起6月下降1.3個百分點，跌破50枯榮線來到49.2，時隔兩個月，景氣再次萎縮，顯示大中小型企業的復甦狀況，仍為疲弱。

不過，財新中國服務業景氣度略有回升，7月財新中國服務業PMI相較前月上升0.2個百分點至54.1，優於預期，顯示服務業復甦狀況優於製造業。