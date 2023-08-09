長天期美債ETF 買氣高漲

長天期美債投資熱潮驚人。本月7日掛牌的統一美債20年ETF（00931B），掛牌兩日新申購就達到9.85萬張，規模從84億元暴增至100.076億元，成百億級別ETF。美債ETF基金受益人數明顯散戶化，不再集中法人戶，今年受益人數明顯暴增，其中國泰20年美債（00687B）和永豐20年美債（00857B）基金成長10倍最多。

惠譽降評事件後，美債價格下跌，反吸引大批投資人越跌越買。統一美債20年ETF（00931B）掛牌後氣勢如虹，截至9日日收盤，連三日穩坐債券ETF成交王。本周以來00931B成交量合計逾15萬張，成交金額達22.63億元，皆為債券ETF冠軍，保持新一代債券ETF領先地位。

目前市面上債券ETF共有88檔，本周以來債券ETF成交量前十名中，有超過半數皆為美國長天期公債ETF，顯示投資人看好美國長債後續行情。其中，新掛牌的00931B連兩日成交量蟬聯債券ETF冠軍，本周以來成交量總計達10.71萬張，遙遙領先其他債券ETF，買氣最為旺盛。

00931B成為投資人布局美債首選的原因，三大針對小資族的設計，即同類型ETF中只需15元的最低發行價、唯一一檔收益平準金機制、同等規模最低經管費，讓小資族能輕鬆入手美債資產。

統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，以00931B追蹤的彭博20年期（以上）美國公債指數為例，目前已經嚴重超跌，惠譽降評事件後，甚至使指數跌至今年來低點。依照歷史經驗，隨著聯準會升息進入尾聲，美國長天期公債價格將止跌回升，近期降評事件引起市場震盪，卻也提供投資人更好的進場機會。投資人現在能以更甜價格入手美國長天期公債，卡位未來債券價格反彈行情。

永豐投信分析指出，美國升息進入末段，近期美國就業市場降溫，整體通貨膨脹率也迅速回落，所有的數據都指向美聯儲升息進入了最後階段，加上美國長天期公債已經進入了嚴重超跌的階段，價格進入超甜區位，投資人無不搶進美國長天期債券ETF，除了可以期待降息時的債券資本利得，買進最佳安全資產美國公債更提供了投資人多元資產配置的選項，讓存股之外多了一個「存債」的理由。殖利率佳且高度安全的美國公債已成為市場當紅ETF。