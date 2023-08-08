拉美股市擁3利多 法人看好

市場普遍共識是美國聯準會（Fed）今年底有機會停止升息，一旦Fed停止升息，美元將轉弱，有利於資金轉向新興市場，除新興亞洲外，法人同樣看好拉美股市的三大原因，一是通膨明顯下降，二是經濟成長加速，三是股價相對便宜。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝表示，拉美國家中的哥倫比亞、墨西哥、智利經濟出現意外的加速，隨Fed暫停升息，拉美地區通膨大幅下降，下半年多數拉美國家也將開始降息活動，預期到年底巴西降息1％、哥倫比亞降息1.5％、智利降息3％、祕魯降息1.75％，在貨幣政策相對寬鬆下，拉美市場可望獲得青睞。就操作策略而言，可以利用短線拉美股市的整理格局逢低單筆分批布局，或者，定期定額長線投資，避免追高殺低。

柏瑞投信表示，新興國家央行普遍領先美歐央行提前啟動升息循環，不過隨著核心通膨陸續見頂、經濟成長出現放緩情況下，預期新興國家貨幣政策將於今年下半年提前轉向。以拉丁美洲國家為首的巴西來看，央行8月初已率先降息2碼，為三年來首度降息，隨通膨預期維持下降趨勢，不排除到年底前還有繼續降息的可能性，股市後市持續看多。

據巴西央行7月預估，2023年巴西通膨率預計4.84％，較先前預測值下降0.14個百分點。雖然巴西股市在宣布降息後出現回檔修正，進入降息循環後，預期可望進一步支撐巴西經濟成長、帶動景氣加速復甦到疫情前水準，並進一步帶動後續股市行情。

野村巴西基金經理人高君逸表示，目前巴西股市雖然價值面仍便宜，但高利率環境持續可能將使得未來幾季經濟持續面臨逆風，企業成本居高不下也可能導致部分企業面臨債務問題，投資將偏重現金流較高企業，藉以趨吉避凶。資產配置方面，相對看好運輸、非核心消費及運輸等內需股，減碼能源及礦業等出口股。