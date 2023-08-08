基本面有撐 台股後市穩

受到美債遭降評影響市場投資情緒，上周外資對新興亞股賣多買少，僅菲律賓、印尼、馬來西亞獲外資買超，金額分別近2.4億美元、1.94億美元與0.29億美元，至於台灣與南韓則為上周外資賣超最大苦主，金額分別近12.71億美元與10.15億美元，且都是連續第三周遭外資賣超。

群益馬拉松基金經理人楊遠瀚表示，台灣景氣谷底已過確立，景氣燈號維持藍燈的弱勢復甦，惟中國政治局會議後也有高機率推出刺激經濟政策，搭配下半年返校、雙11、感恩聖誕節的備貨旺季及廠商庫存調整將結束，需求有望逐漸復甦，基期因素也會使得23年Q4外銷、GDP可望顯著成長達今年高峰，整體來看，後續在經濟向上轉折、大選紅利驅動下大盤仍有上漲空間，投資布局上首選題材熱度高、新產品／規格升級、景氣落底回升、政策作多概念，產業方面如AI/HPC、USB4/Wifi7、伺服器新平台、網通、散熱、EV、生技、綠電可持續關注。

群益大印度基金經理人林光佑表示，近期印度股市有些微回檔的情況，推測主要受到美元轉強的影響，但其長期成長的結構性因子並未改變，技術線型仍是多頭趨勢，加上印度總經與企業獲利基本面仍相當紮實，廠商對未來景氣看法仍舊樂觀，企業獲利也可望維持在雙位數水準，法人對印度偏好持續增溫，因此對於印度股市表現仍持續看好，在產業佈局方面，包括政策受惠題材、工業、金融、軟體、醫療與消費等類股可持續關注。

安聯投信台股團隊表示，近期有漲多與美國被降評等因素干擾，但下半年的風格上主要仍為可抵禦景氣變化的大型成長股、受惠AI、電動車和綠能的趨勢以及政策概念為主流，且重點是在檢視相關族群的長期競爭力。

從產業基本面來看，安聯投信台股團隊表示，雖目前產業仍以短急單來因應不高的能見度，但普遍共識是今年下半年有望優於上半年、營運有望逐季向上，但因此波景氣有比較高的機會是溫和復甦，伴隨上半年指數漲幅，短線上大盤確實需要時間消化先前漲多的獲利了結賣壓。