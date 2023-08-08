ETF雙亮點 台股、美債最吸金

8月ETF市場因AI概念股大幅震盪，加上美國主權債信評遭調降，牽動整體ETF市值增減變化，不過具除息題材台股高股息ETF持續吸金，美債ETF則因殖利率彈升也湧入買盤，成交投亮點。

據CＭoney統計至本月7日，8月以來市值規模增加前十名ETF當中，美債等相關投等債ETF占大宗，但台股高股息ETF仍占三個席次，甫公布配息0.11元、年化配息率上看8％復華台灣科技優息（00929）增近53億元居冠，也將在本月除息群益台灣ESG低碳（00923）、富邦特選高股息（00900）也吸引資金流入。

美債ETF因上周美國遭惠譽降評，美國10年期公債殖利率再創去年11月以來新高，持續吸引資金進場，帶動國泰、元大、中信等20年美債及相關投等債ETF市值規模8月以來皆有明顯增加。

7日才掛牌上市的統一美債20年ETF（00931B）即擠進所有上市櫃ETF基金成交量第四名，可見近期美債ETF基金買氣升溫。該基金經理人許雅惠表示，目前美國公債價格出現嚴重超跌，按照歷史經驗，美債價格通常會在聯準會升息尾聲落底回升，投資人可以趁機進場布局，參與後市美債價格反彈行情。

復華20年美債（00768B）經理人廖崇文指出，目前美國經濟仍具韌性，此次美債降評影響並不會如2011年標普降評時嚴重，預估隨升息週期來到尾聲、殖利率仍應呈震盪下行趨勢，投資人可趁殖利率高檔時期，配置相關債券ETF兼顧風險及收益機會。

復華台灣科技優息ETF（00929）經理人許忠成表示，近期AI概念股漲多修正、賣壓出籠，台股大盤出現明顯跌幅，預期此波修正後市場將關注於分辨AI概念股是否營收有實質受惠，AI商機後市仍看好，若擔心單一次產業或個股風險，建議握一籃子優質科技電子股布局的ETF掌握商機。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股高息ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，建議投資人可選擇EPS選股的高息ETF，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。