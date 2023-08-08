全球電信債收益佳 長線俏

全民瘋存股時代，全球電信債受到青睞，當前債息殖利率水準仍維持5.6％以上，今年下半年遇上美升息終局之戰，投信法人建議，追求固定收益投資人，與其存股不如存債，透過電信債ETF，將提升領息的存債感。

新光投信量化投資部協理袁永騰建議，現階段正是逐步建立固定收益資產好時機，下半年先掌握收息契機，除美公債外，若透過「利得、息收、成長」三大條件篩選，鎖定長天期投資等級電信債，可以兼顧存續期間長（具長線資本利得空間）、投資等級（具安全避風港）及電信產業標的（具5G成長趨勢）。

新光A-BBB電信債經理人簡伯容表示，進入升息尾聲，但景氣仍充滿不確定，投資固定收益資產的投資人，除美國公債外，投資等級債也獲不少市場法人青睞，根據歷史統計，當聯準會從升息轉向暫停升息，投資等級債是平均績效表現最佳的券種，優於美國公債、非投資等級債。

簡伯容指出，現階段電信債指數具低波動、如果觀察投信發行的全球電信債ETF，透過拉長存續期間布局，ETF平均到期殖利率能突破到5.6％以上，低波動又能享收益的固定資產首選，加上明年若有機會啟動降息，電信債ETF由於存續期間較長，又兼顧較佳資本利得報酬，趁ETF價格低檔超前部署，分批布局，掌握未來債市高利回報機遇。

群益投資級電信債ETF經理人曾盈甄表示，儘管聯準會仍將依經濟數據狀況決定升息步伐，不過市場仍普遍預期升息循環將入尾聲，市場反應已鈍化，在升息尾端、債市趨於穩定，然景氣前景仍具不確定性下，高品質債券受市場青睞，也使得今年來投資級債ETF買氣增溫。