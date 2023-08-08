風險降低 美非投等債誘人

隨著高利率環境比預估中持續更久，企業發債籌資模式也出現調整。據統計，第二季超過5成美國非投資等級企業債具有擔保品，第一季比例甚至超過6成，是近五年來的高檔。

此外，美國非投資等級企業中新發行債券的存續期也較短。這些為降低發債殖利率的方式，也相對降低持有非投資等級債券的風險，加上目前指數高於8％的到期殖利率，美國非投資等級債券具有極佳的吸引力，適合進場布局。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，歷經去年強力升息、俄烏戰爭等市場亂流，債券殖利率已大幅攀升，目前美國非投資級債殖利率高達8.6％，較2022年初的4.26％的水準，可說是翻倍成長。由於美國經濟展現韌性，債券違約率可望維持在低檔，但若投資人仍擔憂違約率可能上升，不妨選擇聚焦在信用評等較高的墜落天使非投資等級債的基金。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，預期美國升息將進入尾聲，一旦釋放貨幣政策進入暫停升息階段，有利非投資等級債券表現。建議優先布局「提前買回」非投資等級債券，其擁有「縮短存續期間、降低波動度、以更高利率再投資提升效益」利多，滿足投資人較低波動、較佳息收，為現階段市場動盪下絕佳資金避風港。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，非投資級債則是雖負債比略升但仍在次貸風暴以來相對低位、覆蓋比也在歷史高位，企業財務基本面仍屬穩健，但其中則以較高評級的BB、B級基本面明顯較佳。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，目前亞洲企業信用基本面仍穩健，加上今、明兩年經濟或會重回成長，今年來亞洲債市違約狀況均已顯著好轉。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容表示，5G為未來全球行動通訊市場帶來全新面貌，隨全球5G部署逐漸完善，預估2023年起各國5G行動通訊發展，將進入應用落地階段，不僅帶動電信商的每用戶平均收入、營收倍增，同時，5G的高速、低延遲特性，將提供將為各行各業帶來新業變革，也直接驅動全球各大電信公司，迎向第二波5G紅利。