00931B空降受益人數第8大債券ETF

熱募84億元、首檔為小資族量身打造的債券ETF-統一美債20年ETF（00931B）以掛牌前1.9萬人的受益人數，空降第八大債券ETF，該檔ETF掛牌前的受益人中有99.55％為自然人，逼近100％的自然人純度，受小資族青睞。

昨日掛牌首日，00931B成交量達到6.7萬張，為全市場ETF第四名、債券ETF第一名，且當日新申購金額逾8億元，這代表00931B將小資放在心上的三項設計，包括是同類型ETF中只需15元的最低發行價、唯一一檔收益平準金機制、同等規模最低經管費，都讓投資人很有感。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠表示，近期惠譽調降美國評級，使市場出現較大震盪，但反而提供投資人更好的布局機會。因市場對本次美國信評下調，早在5月就已有預期，且這也並非美國首次被調降信評。

最近一次美國信評被調降，發生在2011年時，當時標普將美國信評調降一級，使股市大跌，但美國公債卻吸引大量資金流入，帶動債券價格走揚。

許雅惠表示，目前美國長天期公債指數仍保持在長線超跌水準，甚至是今年以來低點。短期內若因單一事件影響，出現較大波動，對投資人來說是絕佳的進場機會。投資人可趁此時買進美債ETF，參與未來債券價格回升，或聯準會降息帶來的債市行情。

綜觀受益人數前十名的債券ETF，多由規模前五大ETF發行商發行。但統一投信後來居上，旗下這檔00931B掛牌前的受益人數就達到1.9萬人，以第八名的成績強勢殺進ETF巨頭主導的一級戰圈。若以成立日期來看，其他九檔ETF都已成立超過三年，甚至其中有三檔是成立五年以上。唯有00931B為今年七月底才成立，並於8月7日掛牌，也是今年成立的唯一一檔債券ETF。

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