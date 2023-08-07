法人看原油：供不應求、價有撐

儘管有惠譽調降美國長債信評的利空，但沙烏地阿拉伯決議延長每日100萬桶自願性減產計畫，及大陸宣布一系列提振經濟的方案，帶動近期原油價格走高，在原油減產以及能源需求增之下，法人對油價後市並不悲觀。

原油出口下降及煉油廠運行強勁，導致美國原油庫存出現有史以來最大降幅，進一步帶動油價走高。法人表示，國際能源署及OPEC之前即預期今年原油會出現供不應求現象，近期原油吃緊跡象已顯現。

PGIM保德信全球資源基金經理人楊博翔表示，這波全球原物料價格自低檔回升，主要因沙烏地阿拉伯宣布將減產行動再延長至9月，強化下半年市場將趨緊的預期，目前西德州原油價格回升至81美元附近，布蘭特原油價格彈升至85美元左右，雙雙回升至4月上旬的高檔水位。今年油品需求由服務型活動帶動，尤其疫後全球旅遊熱潮提振航空用油，看好下半年大陸國際航班量將繼續增加，整體能源市場需求仍有上修空間。

楊博翔進一步指出，雖然歐美經濟成長因升息而放緩，但今年新興市場的需求動能仍能守穩，得以抵銷歐美成長放緩的負面因素，因此即使IEA 7月報告下修全年需求成長估計值至220萬桶一天，但對比歷史均值而言仍相當強韌。

富蘭克林證券投顧認為，美國原油需求仍相當旺盛，且目前正處美國夏季出行旺季，數據顯示美國汽油需求攀升至一年半新高水準，大陸原油進口額度較去年明顯增加，顯示整體需求前景應未如市場預期悲觀。整體而言，供不應求前景將支撐油價表現，

楊博翔認為，下檔可觀察布蘭特原油位於70美元時的油價能否有撐，過去經驗顯示，當布蘭特原油跌破70美元時，OPEC多會減產以支撐油價，因為觀察OPEC成員國財政均衡所需油價，每桶66至67美元水準，可視為油價的下檔關鍵水位。

在能源類股走勢方面，富蘭克林證券投顧表示，雖受油價波動影響，但能源類股自由現金流量充沛、資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策等，能源類股仍具投資價值。