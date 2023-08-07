亮麗財報 金融債錢景佳

美股財報季由銀行股打頭陣，最新公布的五大銀行第二季獲利皆超過華爾街預期，主要受惠美國聯準會快速升息，高利率環境提振銀行利息收入，加上先前美國的銀行通過壓力測試，顯示銀行股財務體質良好。隨著美國升息接近終點，金融債已蓄勢待發，值得納入投資組合。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，最新公布的美國通膨數據低於市場預期，降低市場對聯準會過度鷹派的擔憂，有利金融債表現，近期金融債券指數表現相對突出。隨著美股財報季展開，包括摩根大通、摩根士丹利、花旗、富國銀行以及美國銀行的第二季財報均繳出相當出色的成績單，獲利優於市場預期。

由於消費金融成長與存款成本增加有限下，促使淨利息收入（NII）增長帶動營收上揚；雖然交易與手續費在事前降低預期下，符合或優於市場期待，與此同時銀行未雨綢繆有序的針對信用卡及商業不動產提列損失準備(Reserve building)，但在成本控制之下，盈餘成長優於市場預期。

林詩孟指出，根據聯準會6月底公布報告，美國23家銀行通過年度壓力測試，顯示美國主要銀行有足夠資本水準應對極端壓力情境。金融業正向獲利與體質、改善的投資人信心及金融債具吸引力的評價，都有利金融債後續表現。

群益投資級金融債ETF經理人謝明志指出，聯準會積極升息時期應已過，投資等級債最差情況亦已過去，觀察資金面，今年長天期投資級債明顯吸金。

從產業面來看，金融業因受到國家及國際機構監管，在嚴格協定及定期壓力測試下，發債機構體質穩健且信評為處相對優勢，金融債適合作為搶投資級債反彈的首選，建議投資人不妨透過相關ETF來介入布局。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容表示，5G為未來全球行動通訊市場帶來全新面貌，隨全球5G部署逐漸完善，預估2023年起各國5G行動通訊發展，將進入應用落地階段，不僅帶動電信商的每用戶平均收入、營收倍增，同時，5G的高速、低延遲特性，將提供將為各行各業帶來新業變革，也直接驅動全球各大電信公司，迎向第二波5G紅利。